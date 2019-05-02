حقيقة وفاة عادل امام الفنان المصري الشهير بعد وعكة صحية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، نبأ وفاة الفنان المصري عادل امام ، جراء وعكة صحية أصابته منذ أسابيع، لكن سرعان ما نفت مصادر مقربة من الزعيم صحة هذا الخبر.

ونفى المخرج رامي إمام كل ما تردد حول سوء الصحية لوالده الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه بخير وسيستأنف التصوير في أقرب وقت، مؤكدا أنه لم يتم إبقائه في أي مستشفى بشكل سري، بل هو لم يغادر المنزل، حسب موقع مجلة "لها".

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" خرج من سباق مسلسلات رمضان 2019، ويشارك في بطولته بجانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وسيغيب عادل امام لأول مرة عن سباق الدراما منذ سنوات عديدة وقد عبّر عدد كبير من جمهوره عن حزنهم واستيائهم بسبب خروج نجمهم المحبوب من سباق دراما رمضان.