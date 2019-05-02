9 ملايين دولار لهبوط قمر على سطح الارض

تناولت دار كريستيز للمزادات بنيويورك في كتابها التفصيلي الذي استخدمه رائدا الفضاء الأمريكيان نيل آرمسترونج وباز أولدرين في رحلة الهبوط على سطح القمر في عام 1969 بأنه سيطرح في مزاد في يوليو تموز وقد يجلب ما يصل إلى تسعة ملايين دولار.

واوضح الكتيب الخاص بمهمة (أبولو 11) والمكون من 44 صفحة بالتفصيل كل إجراء استلزمه فصل الوحدة (إيجل) وإنزالها وربطها بوحدة القيادة عندما أصبح آرمسترونج وأولدرين أول رجلين يسيران على سطح القمر.

وقالت كريستينا جيجر رئيسة قسم الكتب والمخطوطات في كريستيز ”هذه تعليمات مفصلة تغطي كل تفاصيل رحلة المركبة إيجل... إنها سلسلة من التعليمات حول كل شيء من ارتداء الخوذة إلى فحص نظام الطاقة“.

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وإلى جانب البيانات الفنية، يحتوي الكتيب على رسومات ونحو 150 علامة (صح) وشروح كتبها آرمسترونج وأولدين في وقت الرحلة .وفقا ل "رويترز"

ونظرا لعدم وجود تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو لما حدث في قمرة القيادة في إيجل، يعتبر الدليل بمثابة شاهد فريد على تاريخ الفضاء. كما أنه يضم أول ملاحظات يكتبها إنسان عن جرم سماوي آخر.

وعادة ما يدفع هواة جمع التحف مبالغ ضخمة مقابل التذكارات المرتبطة باكتشاف الفضاء. ففي عام 2017، باعت دار سوذبيز للمزادات حقيبة بسحَّاب استخدمها آرمسترونج لجلب عينات من تراب القمر مقابل 1.8 مليون دولار