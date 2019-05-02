طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية من حساب ولي الأمر 1440

يبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط EduWave لتسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية للعام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي في نظام نور لولي الأمر المركزي، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة للعام القادم لحين صدور تعميم وزارة التعليم خلال الأيام المُقبلة ينظم عملية تسجيل رياض الأطفال 1441.

حيث يتم التسجيل في نظام نور عن طريق نظام نور لولي الأمر أو عن طريق قائد المدرسة وفق طريقة التسجيل في نظام نور المركزي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر مواعيد تسجيل طالب جديد في نظام نور بالهوية الجديد، ورابط التسجيل في نظام نور المركزي المباشر برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني ورمز التحقق أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى خطوات تسجيل طالب في نظام نور لولي الأمر 1440.

طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر 1440

اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخطة الزمنية الخاصة بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في نظام نور الجديد بالصف الأول الابتدائي بمدارس المملكة للعام الدراسي المقبل 1441 بمشيئة الله تعالى، وقد أصدرت تعميماً لجميع إدارات التعليم العام بالمملكة موضحةً به أهمية التسجيل المُبكر للطلاب والتهيئة للعام الدراسي الجديد، والجدول الزمني لتسجيل الطلاب في نظام نور 1440.

ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور عن طريق (ولي الأمر أو قائد المدرسة)، ويتم تطبيق الضوابط الواردة بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية على كافة الطلاب والطالبات (السعوديين، غير السعوديين) بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس الأجنبية والأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور 1440 من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال التالي:

خطوات تسجيل طالب في نظام نور

دخول نظام نور لولي الأمر 1440. الضغط على أيقونة “تسجيل الأبناء”. اختيار “تسجيل طالب جديد”. قم بإدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب/الطالبة. اختر صلة القرابة. أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للأب. اختيار جنسية الطالب. إدخال تاريخ ميلاد الطالب/الطالبة. الضغط على أيقونة “تسجيل”. استكمال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم التي أمامها نجمة حمراء. يجب العلم بأنه من الهام جداً إضافة رقم الهاتف الجوال لولي الأمر وبريده الإلكتروني.

وبعد إكمال خطوات إدخال بيانات المستخدم طبقاً خطوات أوـ طريقة التسجيل في نظام نور 1440 من حساب ولي الأمر، تأتي خطوة إدخال بيانات المدرسة إكمالاً لعملية التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ وفقاً للتالي.

يتم اختيار نوع المدرسة (بنين، بنات). اختيار إدارة التعليم ثم مكتب التعليم. اختيار المدرسة التي ترغب التسجيل بها. في حال ظهر علامة (∅) بجانب المدرسة فإنها تعني أنه لا يمكن التسجيل بها لأنها مزدحمة. يتيح نظام نور إمكانية التسجيل بالمدرسة المزدحمة على مقاعد الانتظار بعد اختيار مدرسة بديلة تكون قريبة من منزل الطالب في الجدول المرفق عبر نظام نور. قم بالضغط على التعهد في المربع الصغير الموجود أمامك. الضغط على أيقونة “تسجيل”، وبذلك تكون اكتملت عملية التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين من حساب ولي الأمر وفق طريقة التسجيل في نظام نور لولي الأمر المرفقة.

رابط دخول نظام نور برقم الهوية لتسجيل الطلاب المستجدين

تم البدء في فتح نظام نور لولي الأمر المركزي من أجل تسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ بمشيئة الله تعالى، وذلك وفقاً للفئات المُحددة رسمياً الواردة بالتعميم الصادر من وزارة التعليم السعودية، كما سيتم فتح نظام نور للمعلمين أيضاً اليوم من أجل تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ولتحديث بيانات المدارس عن طريق قادة المدارس بالمملكة، ويُمكن لأولياء الأمور التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية من الحساب الخاص بهم في النظام.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط الرسمي. دخول موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم الرسمي.

تحديث 24 يناير 2019: طبقاً لما ورد بالتعميم الصادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فيجب على كافة إدارات التعليم التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية تم إضافتها في نظام نور بالسجل المدني، كما أوضحت الوزارة أن روابط التسجيل في نظام نور تأتي حسب نوع المستخدم وصلاحياته المخولة إليه من قبل النظام، حيث يتم تسجيل نظام نور أول ابتدائي من حساب ولي الأمر عن طريق رابط التسجيل الرسمي المُرفق بالمقال، ويمكنكم التعرف على موعد تسجيل رياض الأطفال 1441.

حيث يتم من خلال اتباع رابط التسجيل الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، إجراء عملية تسجيل طلاب الصف الأول السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية، ويجب العلم بأنه لم يتم إصدار تعميماً فيما يتعلق بتسجيل الأبناء في الروضات الحكومية حتى الآن من قبل وزارة التعليم عام، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي أو من خلال مُستخدم قائد المدرسة وفق طريقة التسجيل في نظام نور 1440 المُوضحة فيما سبق.

تسجيل طالب في الصف الأول عبر نظام نور 1440

تم فتح نظام نور المركزي لأولياء الأمور يوم السبت 9 فبراير 2019 الموافق لتاريخ 4 جمادي الأخرة 1440 لتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل الطلاب الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة، ويستمر تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المُحدد وإغلاق التسجيل المُحدد بتاريخ 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، ويشتمل التسجيل على من أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر، ويتم تسجيل طالب في نظام نور وفق طريقة التسجيل في نظام نور 1440.

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تحديث: يمكنكم التعرف على خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في الصف الأول الابتدائي أو مرحلة الطفولة المُبكرة ومعرفة هل تم قبول الطلب أو رفضه من قبل الإدارة من خلال دخول نظام نور من الحساب الشخصي لولي الأمر،ثم الضغط على “طلبات التسجيل”، ثم تحديد حالة الطلب من القائمة المنسدلة (تم إرسال الطلب للمدرسة)، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية واختيار الجنسية.

وبعد تحديد اختيار “تم إرسال الطلب للمدرسة” سيظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب/الطالبات التي يمكن عن طريقها قبول الطلاب أصحاب الطلبات المكتملة، ويجب تحديد القسم قبل القبول، كما يمكن رفض طلب التسجيل المتضمن أخطاء، وفي حال تم رفض الطلب، فسوف يعود ملف الطالب مرة أخرى لحساب ولي الأمر في نظام نور 2019 ويمكن تحديد مدرسة جديدة وفق طريقة التسجيل في نظام نور المركزي.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1440

بدأ التسجيل لطلاب جدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441 في نظام نور التعليمي 1440، وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضوع من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي بوزارة التعليم السعودية، ويمكنكم التعرف على الفئة الجديدة من الطلاب المسموح بتسجيلهم اعتباراً من اليوم من خلال التالي:

الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين).

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م، ويتم التسجيل من خلال موقع نور المركزي وفق طريقة التسجيل في نظام نور الموضحة عبر موقع نجوم مصرية.

تسجيل الطلاب غير السعوديين 1440

فتح نظام نور المركزي باب استقبال طلبات تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1440 لفئة جديدة من الطلاب طبقاً لما ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم عام، حيث يُمكن حالياً تسجيل الطلاب الجُدد في نظام نور برقم الهوية الوطنية من حساب ولي الأمر، ويمكنكم التعرف على الفئة الجديدة من خلال الجدول التالي:

الفئة وأنواع المدارس بداية التسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي. من 17 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 24 مارس 2019م.

ويستمر تسجيل هذه الفئة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم حتى تسديد شواغرها أو حلول الموعد المُحدد لانتهاء التسجيل في نظام نور 1440 بتاريخ 22 مُحرم 1441هـ الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، أما فيما يتعلق بأعمار هذه الفئة من الطلاب، فيشتمل على كافة الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 6 سنوات أو أقل من ذلك بـ90 يوماً فقط (حد أدنى)، وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر (حد أقصى)، ويتم التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور من خلال النقاط المرفقة أعلى المقال.

إدارة الاختبارات والقبول 1440

تم الإعلان من قبل الشؤون التعليمية إدارة الاختبارات والقبول للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء عن ضرورة تفعيل حسابات أولياء الأمور في نظام نور لولي الأمر الجديد من أجل تسجيل الأبناء في الروضات الحكومية فور إتاحة التسجيل، أما عن أولياء الأمور الذين لا يملكون حساباً على النظام المركزي نور، فعليهم المسارعة في إنشاء حساباً جديداً حتى يتم تلاشي العقبات التي قد تواجه ولي الأمر أثناء التفعيل، ويمكنكم التعرف على موعد اختبارات نهاية العام الدراسي وموعد الإجازة الرسمية وفق التقويم الدراسي 1440.

يجب على أولياء الأمور عدم السماع والانسياق خلف ما يتم تداوله من شائعات حول آليات ومواعيد تسجيل نظام نور رياض أطفال للعام الجديد وأن الجهة التعليمية المخولة بالإعلان تتمثل في إدارتي (الاختبارات والقبول، الطفولة المبكرة)، ويتوقف ذلك على صدور تعميماً من الوزارة يتضمن لكافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وآلياته وإجراءاته، إلى جانب تضمنه لخطوات أو طريقة التسجيل في نظام نور 1440.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440

فتح نظام نور المركزي يوم الأحد 28 أبريل 2019 الموافق 23 شعبان 1440هـ باب استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المُرخصة من وزارة التعليم (خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة) للجنسيات كافة وفي جميع مدارس المملكة، ويستمر تسجيل هذه الفئة من الطلاب/الطالبات حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد للتسجيل بتاريخ 22 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م.

ويتم تسجيل الطلاب والطالبات ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ من كان من مواليد 5-4-1435هـ الموافق 5-2-2014م حتى تاريخ 6-7-1435هـ الموافق لتاريخ 5-5-2014م، ويتم التسجيل من حساب ولي الأمر أو قائد المدرسة وفق طريقة التسجيل في نظام نور 1440، كما يتم الاستعلام عن نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني نتائج الطلاب والطالبات من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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