تراند اليوم : تصريح صادم وجريء من خالد يوسف بشأن "فيديوهاته الإباحية"...

( ممتلكاتي ماتقدرش علي شرائها غير حكومات دول ) ده كانت جملة هزار مع الصحفي #عمرو_الديب لما سألني عن صحة الخبر المتداول عن بيع ممتلكاتي في مصر لعدم نيتي الرجوع فلما كذبت الخبر له وهزرت معاه فكتب جملتي بس كان امين في نقلها علي انها هزار وسخرية فوجئت ان المواقع تتناقلها مانشيتات عموما الصيت ولا الغني زي مابيقولوا اما الحقيقة فهي #ان_اللي_عندي_بجد_ولا_حتي_حكومات_الدول_تقدر_تشتريه وأكدت في تكذيبي للخبر انني لا استغرب من تلك الأنباء التي تأتي ضمن سلسلة أكاذيب لا اصل لها. وقلت سأعود إلى بلدي قريباً، وحتي هذه اللحظه لم يوجه لي اتهام، ولا حتي استدعاء في اي البلاغات التي حركت ضدي ومازالت عضوا بالبرلمان المصري، واتمتع بالحصانة البرلمانية التي لابد ان ترفع اولا قبل اي استدعاء وأكدت انني لم ولن أقبل اية عروض ولا دعوات للمعارضه من الخارج ولن أكون ابدا الا معارضا من الداخل المصري ضمن تيار مدني ديمقراطي لا وجود فيه لمن ثرنا عليهم في #٢٥يناير او #٣٠يونيو لاننانؤمن بأنه لا مستقبل لاية مجتمعات في وجود فاشية دينية او عسكرية ومستعدين دائما لدفع اي أثمان لهذه المعارضة. http://www.tahiamasr.com/255517 ——————————————— خالد يوسف "للمشهد" سأعود الي بلدي قريبآ..وخبر بيع ممتلكاتي وإستقراري خارج مصر عار عن الصحة" https://almashhad.info/Post/details/107186 ——————————————— https://youtu.be/8niQgcMhz_0