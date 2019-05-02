مرام البلوشي تُصاب بجلطة في القلب والجمهور يتعاطف معها

كشفت النجمة الكويتية مرام البلوشي عن إصابتها بجلطة في القلب، فيما تفاعل وتعاطف معها جمهورها، وعدد من النجوم.

أقلقت الفنانة البلوشي جمهورها، بعدما نشرت صورة لها مع طبيبها من داخل المستشفى، كشفت من خلالها عن إصابتها بجلطة في القلب وآخر التطورات التي طرأت على حالتها الصحية.

وكانت البلوشي قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى، تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، مرفقة تعليق:" كل الشكر للاستشاري محمد فوزي عبد العليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمد لله، الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي".