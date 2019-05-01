الجزائر: توقيت الدراسة في رمضان 2019 - العمل

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر، عن مواقيت العمل للمؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المعظم.

وسيكون توقيت العمل بالنسبة لولايات الجنوب سيكون من 7 سا و30 د صباحا إلى غاية 14 سا و30 زوالا، ويتعلق الأمر بولاية أدرار، الأغواط، بسكرة، تمنراست، بشار، ورڨلة، تندوف، إليزي، الوادي، وغرداية، ومن 8 سا و30 صباحا إلى غاية 15 سا و30 زوالا بالنسبة للولايات الاخرى.

وأكدت أنه سيتم تخفيض الحصة ذات الساعة الواحدة ب 15 دقيقة لتصبح 45 دقيقة للحصة بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي، كما سيستفيد تلاميذ هاذين الطورين مابين الفترة الصباحية والمسائية بفترة راحة مدتها ساعة واحدة.

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وستخفض الفترة الصباحية في المداس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بنصف ساعة أي 30 دقيقة، وكذا الفترة المسائية أيضا ستخفض بنصف ساعة أي 30 دقيقة.

وسيستفيد التلاميذ بفترة راحة مابين الفترة الصباحية والمسائية بساعة وربع أي 1 سا و15 د، في حين تم تخفيض الفترة الصباحية ذات 2 سا و15 د إلى 1 سا و 45 د.

وتخفض الفترة المسائية ذات 2 سا و15 د إلى 1 سا و30 د في المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين. وفق "موقع النهار"