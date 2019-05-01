عدد ساعات الصيام في فلسطين خلال رمضان 2019

نشرت مصادر محلية، يوم الأربعاء، تفاصيل عدد ساعات الصيام في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة الغربية خلال شهر رمضان 2019، المقرر أن يكون أول أيامه، فلكيا، الاثنين المقبل.

عدد ساعات الصيام في فلسطين في رمضان 2019 حسب توقيت القدس :

أقصر عدد ساعات صيام في فلسطين (القدس): أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق.

أطول عدد ساعات صيام في فلسطين (القدس): آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.

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يشار إلى أن أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي ستكون في الجزائر بمعدل 16 ساعة بين أول رمضان وآخره.

وسيصوم المسلمون في الجزائر في أول رمضان حوالي 15 ساعة ونصف، وفي آخر رمضان حوالي 16 ساعة ونصف، مما يجعل المعدل تقريباً 16 ساعة صيام في رمضان في الجزائر!

بينما أقل أو أقصر عدد ساعات صيام في العالم العربي ستكون في الصومال، حيث ستكون ساعات الصيام في الصومال في رمضان حوالي 13 ساعة ونصف.