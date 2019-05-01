شاهد: مي العيدان تشمت بوفاة راغد قيس وتثير الجدل!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلًا واسعًا وضجّة كبيرة عقب تعليقها الذي تخلّله بعض الشماتة بعد انتشار خبر وفاة الصحافي راغد قيس صاحب ومؤسس شرطة المشاهير.

ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة الراحل وعلّقت عليها قائلة : “وفاة راغد قيس صاحب بروفايل شرطة المشاهير… بالنسبة الي شنو سوى ضدي بالعرض وبالشرف والتلفيق والتزوير، ها أنا أمامك يا ربي أشهد أني لم ولن أحلله أمامك دنيا وآخرة فاقتص لي منه”.

وفي فيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالت مي : “والله بيدخلون علي وبيقولوا الرجال مات، مات أمر الله لكن ما في شي يجبرني أن أحلل أحد أساء لي ورفعت عليه بالكويت 4 قضايا حقي منه والله وكيلي”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

Advertisements

وتعرّضت مي العيدان لسيلٍ من الانتقادات والتعليقات من المتابعين الذين تعاطفوا مع وفاة راغد قيس، طالبين منها أن تغفر له فالله يسامح، فيما اتهمها البعض بأنّها بعيدة عن الإنسانية والرحمة.