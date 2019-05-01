شاهد: هكذا هاجم أحمد فهمي بعض الممثلين

شنّ الممثل المصري أحمد فهمي هجومًا على بعض الممثلين المشاركين في السباق الدرامي بالموسم الرمضاني المقبل، وانتقدهم عبر حسابه الرسمي على تويتر مشيرًا إلى أنّه لا يتعيّن التقليل من شأن أيّ أحد من الممثلين بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وكتب أحمد : ‏”مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر على السوشيال ميديا انه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات .. حتي لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك و تقلل منهم "، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وأضاف: “المنافسة حلوة وكل ما يكون فيه أعمال حلوه يكون أحسن .. في اَي حتّه في العالم كله بيتمنى النجاح للمنافس إلّا عندنا”.