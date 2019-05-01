رابط: تفاصيل قرعة الهجرة إلى أمريكا اللوتري 2019 - 2020

اللوتري أو القرعة العشوائية للهجرة إلى أمريكا أو هجرة التنوع أو الكرين كارد جميعها نفس الشئ، فهي نظام هجرة أمريكي يمنح الفرصة كل عام لـ 55 ألف شخص للهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية.

النتائج هنـــا

ويسجل في كل عام ما يقارب 55 مليون مهاجر، لكن نسبة الفوز في القرعة العشوائية لا تتخطي حاجز 1 بالمائة، وبالتالي يتابع الكثير عملية التقديم لطلبات الهجرة طمعا في الفوز بالهجرة الأمريكية.

الأول من مايو هو موعد ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا ، وسوف تظهر نتائج هذا العام يوم 7 من نفس الشهر، لكن يجب الانتظار بعض الوقت ويفضل لمدة يومين من ظهور النتائج بسبب الضغط على الموقع حتى يمكنكم معرفة النتيجة بسهولة.

أما بالنسبة لبيانات تسجيل هذا العام، فلم تعد صالحة للعام القادم، وعند تسجيل أي فرد يجب ان يحتفظ برقم التأكيد الجديد وكافة البيانات. وفق موقع "ألهجرة معنا"