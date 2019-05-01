تراند اليوم : شاهد البرومو الرسمي لمسلسل باب الحارة الجزء العاشر رمضان 2019

يشهد مسلسل باب الحارة السوري الجزء العاشر، تغييرات كبيرة في أحداثها اضافة الى تغيير كبير في الممثلين المشاركين في العمل الأكثر متابعة عربيا.

وفي تسريب لبرومو المسلسل، الذي قام بانتاجه شركة «قبنض ميديا" وانتاج وإخراج (مروان قاووق ومحمد زهير رجب) المتوقع عرضه على قناة lbci.

البوستر أحدث بلبلة على صفحات السوشال ميديا، على إعتبار أنه جرى تعديل جذري على أبطال العمل الذين يطلون في الجزء العاشر منه على مدار تسعة أجزاء متواصلة.

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بعض الشخصيات الاساسية في «باب الحارة» تغيب عن العمل حيث أنه شهد خروج اكثر من 90% من أبطاله لينضم اليه وجوه جديدة ولشدة التغييرات فيه، لم يعرف بعض الناشطين على السوشال ميديا أن البوستر يعود لـ«باب الحارة». باستثناء «أبو النار» (على كريم) الذي لعب بطولة العمل لمواسم عدّة، لم يتصدر أيّ وجه قديم للاعلان الترويجي.

يشار الى أن المسلسل شهد صراعات عدة بين منتجيه، وبعد خلافات قضائية أطاحت بالنسخة الأصلية والمعروفة من العمل للمنتج بسام الملا، لصالح نسخة أخرى مختلفة من العمل تنتجها «قبنض ميديا».