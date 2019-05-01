تراند اليوم : اسماء حجاج فلسطين 2019 .. اسماء الحجاج 2019 فلسطين الخليل تحميل اسماء الحجاج لهذا العام 2019

غزة _ أية علاء الدين : أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اسماء حجاج فلسطين 2019 وكشوفات اسماء الحجاج 2019 فلسطين الخليل ، و الفائزين و المقبولين بقرعة حجاج فلسطين 2019 ، وبلغت الأعداد الممنوحة للحجاج الفلسطينيين هي 6600 حاج، بمعنى 60 % من الأعداد هي من نصيب الضفة الغربية و39% من محافظات قطاع غزة.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المملكة العربية السعودية في مضاعفة أعداد حجاج فلسطين من أجل انهاء نظام الجدولة، وفتح باب التسجيل للحجاج الذين حرموا من التسجيل منذ سنوات طويلة.وأعلن الشيخ ادعيس، أن بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية، قد تم التوقيع عليه خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال الزيارة، الاتفاق مع وزارة الحج السعودية على تفاصيل وترتيبات موسم الحج لهذا العام.

وأشار ادعيس، إلي حصول بعثة الحج الفلسطينية على درجة (A) بامتياز من وزارة الحج السعودية، لالتزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، وتقديمها أفضل الخدمات لحجاج فلسطين.

Advertisements

وأضاف ادعيس، أنه خلال زيارته، ناشد الأشقاء السعوديين لزيادة عدد حجاج فلسطين بشكل عام، ولأهل القدس بشكل خاص.

وقال ادعيس، إن وزارة الأوقاف، بدأت بالتحضير لموسم الحج لهذا العام مبكراً، لكي تحافظ على الإنجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة على الحجاج الفلسطينيين، مما ينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لخدمة حجاج فلسطين.

وبارك وزير الأوقاف للإخوة الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يكونوا خير سفراء لفلسطين.

اسماء حجاج فلسطين 2019 الرابط التالي .