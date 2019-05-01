تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني 1709 (2019) نتيجة اللوتو اللبناني اليوم | loto 1709 lotto 1709 loto result

تعلن اليوم نتائج اللوتو اللبناني ورقم البطاقة الرابحة للجائزة الكبري في سحب اللوتو اللبناني البالغة للمركز الأول 4 مليارات ليرة.

يجد اللبنانيون في لعبة اللوتو مساحة تحمل أملاً براحة ماديّة، حيث يتهافت اللاعبون لحجز أرقام حظّهم لقطفها.

اللوتو اللبناني يستقطب اهتمام اكثرية اللبنانيين وهو يحتل حيزا بالغ الاهمية فهي لعبة قائمة منذ اكثر من ثمانية اعوام على مفهوم توزيع الارباح على اللاعبين والمجتمع ككل، لافتا الى انه منذ ان اعادت اللبنانية للالعاب اطلاقها في العام 2002 لم تنفك لعبة اللوتو عن تحقيق احلام الكثيرين، وفي هذه الاعوام الثمانية المنصرمة جرى توزيع اكثر من 403 مليارات ليرة لبنانية على اكثر من 17 مليون رابح.

انتشر تسجيل صوتي في لبنان عبر تطبيق واتساب يروي رجل فيه حادثة غريبة ومضحكة متعلقة بجائزة اللوتو اللبناني وقد أدت إلى طلاق ثنائي.

وفي التفاصيل، قرر رجل أن يقوم بخدع صديقه من خلال تسجيل حلقة سحب الإثنين وعرضها في خلال سحب الخميس.

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وفي هذا السياق، طلب منه الرجل أن يقوم باختيار الأرقام الرابحة وطلب منه تقسيم الجائزة بينهما في حال ربح.

وفي خلال عرض الحلقة المصورة، تفاجأ الصديق عندما رأى أنه ربح الجائزة الكبرى الأمر الذي أدى إلى طلبه الطلاق من زوجته.

يمكنكم مشاهدة القصة الكاملة في الفيديو أدناه.