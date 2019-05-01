تراند اليوم : الطقس: غائماً جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة

غزة/ الخليج 365

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

أما يوم غد السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.