شاهد: الفنانة ليلى عبدالعزيز تكشف سبب عدم زواجها

كشفت ‏الفنانة الكويتية ‎ليلى عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، عن سر عدم زواجها؛ حيث تحدثت عن الكثير من تفاصيل حياتها المثيرة التي لاقت اهتماما كبيرًا في الشارع الخليجي.

وأوضحت ليلى عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، أن الحياة الأسرية لا تستقيم مع العمل في الفن؛ لذلك فهي لم تتزوج.

وقالت الفنانة الكويتية: "أنا تزوجت الفن.. الفن أخذ حياتي كلها، لكن لي أولاد ولي ناس أعتز فيهم، ربيت عيال أخوي وآخرين.. الحمد لله في كل بيت لي أسرة"؛ مؤكدة أنها لم تندم على عدم زواجها.

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وتابعت أنها تسعى ومنذ زمن طويل لتكريس كل وقتها لخدمة الرسالة الفنية بكل ما تحمله من قيم وأخلاق، خاصة تلك التي تحث عليها العادات والتقاليد الخليجية.