شاهد: تطورات الحالية الصحية للإعلامي شريف مدكور

أثار الإعلامي شريف مدكور حالةً من القلق وسط محبيه ومتابعيه بعد نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورةً له من داخل أحد المستشفيات ، وإلى جانبه إحدى الممرضات، دون أن يعلّق عليها.

لكن لاحقًا، طمأن الإعلامي مدكور جمهوره ونشر بثًا مباشرًا عبر حسابه على موقع "فيس بوك"يطمئن جمهوره، قائلًا: "أودّ أن أشكر جميع الأشخاص الذي اتصلوا بي اليوم، كي يطمئنّوا عليّ، ومن زارني في المستشفى، أشكركم كثيرًا، محبتكم تعني الكثير لي".

وأشار مدكور، إلى أنّه يعاني من مشكلة في القولون، وأنّه خضع لمنظار وأشعة بالصبغة، وغادر المستشفى، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحاليل الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما أورده موقع "الفن".

ويشارُ إلى أنّ مدكور، يقدّمُ حاليًا برنامج "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على قناة الحياة.