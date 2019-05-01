مسلسلات رمضان 2019: شيخة البدر متعددة الشخصيات في حضن الشوك

تشارك الفنانة شيخة البدر في أحداث مسلسل الدراما الكويتي حضن الشوك المقرر عرضه في رمضان 2019 مع الفنانة إلهام الفضالة وخالد البريكي ونور الغندور تحت إدارة المخرج حمد البدري.

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وتجسد شيخة شخصيتين في مراحل زمنية مختلفة وخلال الأحداث تتزوج ثم ترزق بطفل لتبدأ رحلة الحفاظ على ميراث الولد، ويحكي مسلسل حضن الشوك قصة حقيقية عن امرأة اضاعت طفلتها في غزو الكويت لتمر السنوات وتعود الشابة للبحث عن عائلتتها في سلسلة احداث درامية شيقة، بحسب " القبس الالكترونية".