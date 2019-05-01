تراند اليوم : كاريس بشار بصورة تثير الانتقادات!

دخلت الممثلة السورية كاريس بشار عالم السوشيال ميديا البارحة، وأنشأت حساباتها الرسمية التي تديرها بنفسها، بعكس كل نجمات سوريا اللاتي تنشرن كل أعمالهن على السوشيال ميديا.

ومع دخولها الشبكة العنكبوتية، نشرت صورة لا تليق بها، أخذت عن طريق الغلط، ولم تنتبه كاريس أن جزءً من جسدها ظهر حين كانت تجلس بشكل خاطيء، هذه الصورة ليست موجودة على غوغل لكن أحدهم أو إحداهن انزعجت من دخول كاريس السوشيال ميديا، لأنها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا ولبنان، وأرادت الإنتقام منها.

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كاريس التي ترفض إجراء المقابلات الصحافية لأنها تعتقد أن مسيرتها الفنية ليست كافية للتحدث عنها، رغم أنها تعمل منذ 20 عاماً، لا تتصور هكذا إلا إذا كانت بجلسة سرية بين أصدقائها أو زميلاتها أو عائلاتها. وكل صورها تشهد على مدى احترامها لنفسها ولجمهورها.