تراند اليوم : كايلي جينر عارية لصالح مجلة V Magazine

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خضعت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لجلسة تصوير مثيرة لصالح مجلّة "V Magazine" بملابس شفافة أظهرتها وكأنها عارية تماما.
الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، والأخت الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، لم تتردّد أبداً في الخضوع لجلسة التصوير المثيرة هذه والتي ستُنشر في في المجلّة ابتداءً من 31 آب.
وتُعتبر هذه الصور الأجرأ لكايلي لغاية اليوم إذ لم تنشر من قبل صورها وهي عارية تماما. يُذكر أنّ المصوّر نيك نايت هو الذي التقط هذه الصور لكايلي والتي تظهر فيها بفساتين شفافة كشفت عن مفاتنها.
وقالت كايلي في حديثٍ للمجلّة "هذه كانت أول جلسة تصوير عارية لي بالرغم من أنني أنشر دائماً الصور المثيرة".
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