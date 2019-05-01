تراند اليوم : صدمة كبيرة لدى محبّيها... مايا ليسيا نايلور توفيت فجأةً عن عمر 16 عاماً

توفيت فجأةً اول أمس الممثلة البريطانيّة مايا ليسيا نايلور عن عمر يناهز 16 عاماً، والتي أدّت دور البطولة في سلسلتين من فيلم "Millie Inbetween"، وفق موقع "الديلي ميل" البريطاني.

وشكّل الخبر صدمة كبيرة لدى محبي نايلور الذين أبدوا حزنهم الشديد على رحيلها المفاجئ، ولم تحدّد أسباب الوفاة حتّى الآن.

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وأفادت شبكة "بي بي سي" أنّ نايلور "فرد محبوب من عائلة "بي بي سي" للأطفال، وممثلة ومغنية وراقصة موهوبة جداً، وسيفتقدونها كثيراً".

وفي مقابلة أجريت معها أخيراً، قالت نايلور إنها كانت ترغب دائماً في الغناء والتمثيل، مضيفة أن لديها بعض "المشاريع المذهلة التي ستبصر النور قريباً".