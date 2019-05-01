تراند اليوم : إطلالة هيفاء وهبي في باريس

1 5 ما زالت هيفاء وهبي في باريس! وفي شوارعها التاريخيّة تستمتع النجمة بالتنزّه مرتديةً فستانها الضيّق القصير وجزمتها التي تتخطّى الركبة، تتبضّع حيناً وتمتّع نظرها بتلك العاصمة التي يفوح منها التاريخ حيناً آخر. قبل شهر نشرت هيفاء على إنستغرام صوراً لها وهي تتنزّه مرتدية الفستان الأبيض القصير الضيّق مع سترة فرو وجزمة عالية الرقبة، والبارحة شاركت هيفاء محبيها بنزهتها في شارع الشانزليزيه الشهير مرتدية نفس الطابع المؤلّف من فستان أسود ربيعي قصير وضيّق مع أكمام طويلة مزيّن بعبارة أجنبيّة باللون الأبيض، مستقيم القصّة من توقيع Beau Voyou وقد انتعلت معه جزمة طويلة الرقبة تصل إلى الفخذ مطبّعة بخطوط سوداء وبيضاء، كما وضعت على عينيها نظارات شمسية دائريّة. رغم أنها تتقدّم بالعمر، هيفاء وهبي ما زالت الأكثر جمالاً وإثارة! Advertisements View this post on Instagram #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Apr 7, 2019 at 3:37pm PDT المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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