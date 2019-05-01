تراند اليوم : كيم كارداشيان تسعى لتغيير مهنتها خلال 3 أعوام...

أفصحت عارضة الأزياء، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أنها تنوي تغيير مهنتها خلال العامين المقبلين.

كشفت كارداشيان في لقاء مع مجلة "فوغ"، أنها بدأت في تلقي تدربيات مع مكتب محاماة في الولايات المتحدة، لمدة 4 سنوات، وذلك على أمل أن تصبح محامية مع حلول عام 2022.

وأشارت نجمة تلفزيون الواقع إلى أنها اتخذت القرار بممارسة القانون في عام 2018.

والتقت كيم كارداشيان (38 عاما) في العام الماضي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونجحت في إقناعه بإطلاق سراح، أليس ماري جونسون، بعد قضائها 22 عاما خلف القضبان، التي كان قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتها في عام 1996 بجريمة مخدرات.

Advertisements

وأكدت كارداشيان نجاحها في إطلاق سراح جونسون ألهم قرارها بامتهان المحاماة.

وأضافت كيم كارداشيان أن اختيار الحصول على وظيفة جديدة كان شيئا عليها أن تفكر فيه "طويلا وصعبا"، ولكنها كانت تعرف أنها تريد دوما أن تفعل المزيد من الجهود. وأردفت: "شعرت أنني أريد أن أكون قادرة على القتال من أجل أشخاص دفعوا مستحقاتهم للمجتمع، وشعرت أن النظام القضائي قد يكون مختلفا تماما، لذا أردت القتال لإصلاح الأوضاع، وهذا يستلزم أن أعرف الكثير من القانون".

وكجزء من تدريبها المهني في المحاماة لمدة 4 سنوات، ستحتاج كيم كارداشيان لتلقي دراسة لمدة 18 ساعة أسبوعيا، وذلك تحت إشراف معلمتيها، وهما المحاميتان جيسيكا جاكسون وإرين هاني.