تراند اليوم : كايلي جينر مع ترافيس سكوت بوضعية حميمة

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ألبوماً من صورتين عبر حسابها الرسمي على انستغرام، استعرضت فيهما جسمها على الشاطئ مع حبيبها النجم العالمي ترافيس سكوت.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت كايلي في الصور بوضع حميم للغاية مع ترافيس نافية بذلك كلّ الشائعات التي انتشرت مؤخراً عن احتمال خيانته لها.

وعلّقت كايلي على الألبوم بالقول "Baecation" جامعةً بين عبارتين هما "Baby" أي حبيبي و"Vacation" أي عطلة، مشيرةً إلى أنّها تمضي عطلة مع ترافيس وابنتها ستورمي.

Advertisements View this post on Instagram View this post on Instagram baecation 🖤💦 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 4, 2019 at 12:39pm PDT A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 4, 2019 at 12:39pm PDT