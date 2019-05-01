1 2
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر ألبوماً من صورتين عبر حسابها الرسمي على انستغرام، استعرضت فيهما جسمها على الشاطئ مع حبيبها النجم العالمي ترافيس سكوت.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت كايلي في الصور بوضع حميم للغاية مع ترافيس نافية بذلك كلّ الشائعات التي انتشرت مؤخراً عن احتمال خيانته لها.
وعلّقت كايلي على الألبوم بالقول "Baecation" جامعةً بين عبارتين هما "Baby" أي حبيبي و"Vacation" أي عطلة، مشيرةً إلى أنّها تمضي عطلة مع ترافيس وابنتها ستورمي.
Advertisements
View this post on Instagram
A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 4, 2019 at 12:39pm PDT
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : كايلي جينر مع ترافيس سكوت بوضعية حميمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.