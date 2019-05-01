تراند اليوم : فيديو |المذيعة رنا هويدي، خامس سيدات الأفلام الجنسية مع المخرج خالد يوسف.

ألقت قوات الأمن القبض على المذيعة رنا هويدي، خامس سيدات الأفلام الجنسية مع المخرج خالد يوسف.

وكشف مصدر أمنى، أنه تم القبض على رنا الهويدى، فى أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد، عقب صدور أمر من النيابة العامة بضبطها، لافتا إلى أنه تم ضبط مبلغ مالى كبير بحوزتها.

وأضاف المصدر، أنه تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من هي رنا هويدي ؟

رنا هويدي مذيعة ومقدمة برامج ومخرجة مصرية من أصول تونسية، ،قدمت العديد من البرامج على القنوات العربية والمصرية وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم لقمة عيش.

حياتها

رنا هويدي مذيعة مصرية من مواليد القاهرة درست الإعلام وتخرجت بتقدير امتياز ودرست الإخراج والتمثيل وفنون السينما لقبت بـ”أصغر إعلامية في الوطن العربي” في بداياتها.

بدأت حياتها في قناة البغدادية عام 2014 كقارئة نشرة ومذيعة رياضة ومن ثم انتقلت إلى قناة الغد العربي في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج “يوم جديد” ، بعدها انتقلت للعمل في قناة MBC مصر في عام 2017 في برنامج “حديث المساء” وهي تعمل حاليا مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد.

أبرز أعمال رنا هويدي

برنامج ستوديو الملاعب على قناة البغدادية

برنامج يوم جديد على قناة الغد العربي

برنامج شير على قناة الغد العربي

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برنامج السباق على قناة الغد العربي

برنامج حديث المساء على قناة MBC مصر

برنامج النشرة الفنية على قناة الغد

إخراج فيلم لقمة عيش

التكريمات التي حصلت عليها رنا هويدي

كرمت في مؤتمر المرأة المصرية تاج عالراس

مؤتمر صناع الخير تقديرا لأعمالها الخيرية

الأعمال الإجتماعية لـ رنا هويدي

عضوة في مؤسسة لبلدنا الخيرية

متطوعة في جمعية رسالة لمساعدة المكفوفين