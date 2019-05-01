تراند اليوم : خالد يوسف عاشرهن واغتصب الممثلات وباع ممتلكاته في مصر؟

لا يزال خالد يوسف حراً طليقاً خارج مصري، ويمكث في باريس ولم يعد إلى وطنه رغم أنه عضو مجلس الشعب، ولم يرفع ضده أي قضية حتى الآن رغم أنه عاشر بطلات أفلامه الجنسية (منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصة كاميليا ورنا هويدي) وجمعه معهن أفلام اباحية تم تسريبها على السوشيال ميديا منذ بداية العام 2019.

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خالد لم يعاشر فقط بطلات أفلامه الإباحية، المعتقلات والمسجونات، لكنه أيضاً اغتصب الكثير من الممثلات في كواليس أفلامه بعدما أجبرهن على القيام بمشاهد ساخنة أو خارجة عن المألوف أمامه وأمام كل فريق العمل، وكان يهددهن بالتنفيذ وإلا سيطردهن.

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ورغم كل الأخبار وكل الفيديوهات، يعيش خالد يوسف على راحته في باريس، وانتشر خبر جديد يؤكد أن خالد باع كل ممتلكاته في مصر وهرب إلى باريس ولن يعود إلى وطنه، وقالت المواقع المصرية أن خالد يوسف نفى بيعه لممتلكاته في مصر، وأنه في إجازة سنوية في باريس وسيعود لاحقاً، ولا نية لديه للإستقرار في الخارج. لكن، جتى اللحظة لم يعلق خالد على صفحاته الرسمية التي يستخدمها عادى للرد أو لتكذيب أي شائعة ضده!