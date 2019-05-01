إطلاق سراح خالد نقا العازمي بهذا اليوم!؟

كشفت مصادر عائلية رسمية، يوم الأربعاء، عن موعد الإفراج عن خالد نقا العازمي في الكويت، وذلك بعد التمكن من دفع ديته، لقتله هداية السلطان في الكويت.

وأكدت قبيلة العوازم في بيان صحفي عن إغلاق باب التبرع من أجل إطلاق سراح ابنها خالد نقا العازمي، موضحة أنه تم جمع 10 ملايين دينار كويتي.

ونقلت وسائل إعلام عن خالد رفاعي راعي الفحماء قوله : "بفضل الله وفزعة ابناء قبيلة العوازم وأهل الخير من القبائل والعائلات، الذين شحذوا الهمم، تم الحصول على مبلغ الدية في تنافس شريف لفك رقبة ابنها، ابتغاء لوجه الله سبحانه، والأجر في ميزان اعمالهم".

وفند خالد رفاعي ما تداولته وسائل إعلام حول عدم وجود تنازل رسمي من قبل أهل هداية السلطان، موضحا أن كل ذلك غير صحيح.

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وأكد أن أهل القتيلة هداية السلطان، تم الاتفاق معهم وتوقيع العقود رسميا، مبينا أن العقد وثق في وزارة العدل بشرط دفع الدية كاملة حيث تبلغ 10 ملايين دينار كويتي.

وأضاف راعي الفحماء : "خالد نقا سيكون بين أفراد عائلته واخوانه يوم الأحد القادم، وذلك بعد تسليم مبلغ الدية وإنهاء الاجراءات الإدارية لوزارتي العدل والداخلية".

يشار إلى أن خالد نقا العازمي قتل الراحلة الكويتية هدايا السلطان، قبل حوالي 19 عاما، قبل أن يتم عمل حملة لدفع ديته من أجل مغادرة السجن.

