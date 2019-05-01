تراند اليوم : رانيا يوسف رَوَتْ للمحكمة قضية الفيديو الجنسي المنسوب إليها .. وخرجت تستعرض...

استمعت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو.

وقالت الفنانة رانيا يوسف أمام النيابة، أنها فوجئت بعدد من أصدقائها وأقاربها، يجرون اتصالات بها يحذرونها من خلالها ويخبرونها بقيام شخص بنشر إشاعة مفادها الظهور في فيديو إباحي.

وتابعت الفنانة، خلال الإدلاء بأقوالها، أنها بناء على ذلك حركت بلاغا للنائب العام ضد مروج تلك الشائعة، لافتة إلى انها فوجئت بعد ذلك أنه تم إلقاء القبض على السيدة التي تظهر في الفيديو المنسوب إليها.

وبعد ساعات قليلة من الاستماع لأقوالها في النيابة، على خلفية الفيديوهات الإباحية، نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لها مرتدية “شورت” أخضر، على احد الشواطئ.

وأرفقت رانيا، مع الصور حكمة، جاء نصها: “لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك”.