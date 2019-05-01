حلا شيحة في زلزال بعد طلاقها

ضجت المواقع الفنية بتصريح الفنانة المصرية حلا شيحة حول حقيقة طلاقها من زوجها الكندي قبل عودتها للساحة الفنية بشكل مفاجئ وخلعها للحجاب والنقاب، حيث أكدت شيحة ما تواردته الأنباء بشأن انفصالها عن زوجها بعد 12 عاماً بسبب قرار عودتها للفن.

وتعود حلا شيحة في عمل جديد يشارك فيه الفنان محمد رمضان تحت عنوان "زلزال" والمقرر عرضه في سبق الدراما الرمضاني 2019، كما تحضر شيحة عملاً إذاعياً بشخصية نوسة وهي الشخصية الأخيرة لها في فيلم اللمبي قبل اعتزالها سابقاً.





وأوضحت حلا شيحة أن سبب الطلاق هو رفض زوجها عودتها للفن والتمثيل وخلع الحجاب بعد زواج دام 12 عاماً وإنجاب طفلتين هما خديجة وهنا، بعد سنوات من التكهنات التي انتابت الجمهور المصري، بحسب "مجلة هي".