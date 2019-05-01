السعودية: رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية

أطلق المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء نتائج التحصيل الدراسي الورقي للورقة الأولى للذكور والإناث كما نشر المركز رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي برقم الهوية المباشر.

ويمكن الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق عبر رابط استعلام نتائج قياس تحصيلي عبر موقع الخدمات الالكترونية من خلال الرابط هنا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد أن المركز بدأ تطبيق مقياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية في 178 مقراً من مقرات مركز قياس على مستوى مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وقد استهدف اختبار التحصيل الدراسي 1440 طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين.

وكانت اختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية قد انتهت في الفترة الأولى بتاريخ ابريل وقد أعلن مركز قياس رسمياً عن إطلاق نتائج القياس التحصيلي يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م، بحسب "نجوم مصرية".