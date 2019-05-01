تراند اليوم : خريطة مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC و DMC دراما مواعيد مسلسل حكايتي…

متابعات الخليج 365 – مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC و DMC دراما، مواعيد مسلسلات رمضان التي ستبثها قناتي دي إم سي و دي إم سي دراما طيلة شهر رمضان المبارك، حيث كشفت إدارة قناة DMC خريطة مسلسلات وبرامج رمضان على قنواتها، حيث تقوم قناة DMC بعرض مجموعة من المسلسلات المصرية في رمضان، حيث ننشر لكم أسماء مسلسلات رمضان على قناتي DMC و DMC دراما ومواعيد عرضها.

وشملت مسلسلات رمضان 2019 على DMC و DMC دراما، خمسة مسلسلات درامية وكوميدية أهمها، مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان، ومسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري، ومسلسل الواد سيد الشحات لأحمد فهمي، ومسلسل ابن أصول للفنان حمادة هلال، وأخيراً مسلسل طلقة حظ لمصطفى الخاطر.

مسلسلات رمضان 2019 على قناة DMC و DMC دراما

مسلسل زلزال

بطولة الفنان محمد رمضان، تدور أحداثه حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

يشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

الواد سيد الشحات

بطولة أحمد فهمي ، الذي يجسد شخصية شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.

يشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

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ابن أصول

بطولة حمادة هلال، والذي يجسد خلاله شخصية شاب يحتوي بداخله على العديد من المتناقضات؛ يفعل الخير لأقصى درجة وفي نفس الوقت شيطان من الشياطين، ابن بلد منتمي لأصل أبيه الشعبي لكنه في نفس الوقت من أبناء الطبقة الراقية التي عاش فيها بسبب والدته الأرستقراطية التي يتعلّق بها بشدة ويغار عليها، إلى أن يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف المتورط الحقيقي في ذلك، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.

يشاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي ، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

طلقة حظ

بعد النجومية التي بدأها من المسرح بين النجوم الشباب، ثم الدراما والسينما، يتألق الفنان مصطفى خاطر هذا الموسم من خلال مسلسل “طلقة حظ”، مجسدا شخصية “عبد الصبور” الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

يشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، خالد أنور، وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

حكايتي

في أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، تشارك الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “حكايتي”، الذي تدور أحداثه حول “داليدا” الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

يشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم وفاء عامر، إدوارد، وهو من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة DMC و DMC دراما

أما عن مواعيد عرض المسلسلات فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن حيث سيتم توفيرها لكم حين الحصول عليها وإعلانها.

تردد قنوات DMC و DMC الناقلة لمسلسلات رمضان 2019