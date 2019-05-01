حقيقة رفض دية خالد نقا من عائلة هداية السلطان

كشف خالد رفاعي راعي الفحماء، يوم الأربعاء، عن حقيقة رفض أهل الإعلامية الراحلة هداية السلطان دية خالد نقا العازمي، الذي قتلها قبل نحو 19 سنة.

وقال خالد الرفاعي إن ما نشرته وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل، حول عدم وجود تنازل رسمي من قبل أهل هداية السلطان، غير صحيح.

وذكر الرفاعي أن أهل القتيلة هداية السلطان، تم الاتفاق معهم وتوقيع العقود رسميا، مبينا أن العقد وثق في وزارة العدل بشرط دفع الدية كاملة حيث تبلغ 10 ملايين دينار كويتي.

ووفق راعي الفحماء، فإنه جرى جمع 10 مليون دينار وهو قيمة الدية للمواطن خالد نقا العازمي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق سراحه الأحد القادم.