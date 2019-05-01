مشاهد حصرية من مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان

طرحت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفى شعبان، مجموعة من صور المسلسل الذى ينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويعرض حصريًا على شبكة قنوات ON، وذلك في إطار إثارة التشويق للمسلسل والترويج له.

ويطلّ النجم مصطفى شعبان على جمهوره من خلال مسلسل "أبو جبل"، انطلاقًا من القاعدة التى بناها لنفسه بقوة على خريطة الدراما الرمضانية على مدار السنوات الماضية، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية تاجر كبير.

ويتعرَّض للعديد من الأزمات المتلاحقة هو وأسرته، حيث يخسر أمواله وأولاده، وتدور الأحداث فى إطار درامي مشوق، تظهر خلاله صراعات عديدة لكشف لغز الأزمات التى تتعرَّض لها الأسرة، لا سيما فى التجارة ومع الأقارب، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يذكر أنّ المسلسل هو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.