مشاهدة الحلقة 31 من مسلسل عائلة الحاج نعمان حصريًا على قناة "ام بي سي"

مسلسل مصري طويل يتكون من جزئين أنتج الأول منه عام 2017 وتم إذاعته على قناة "ام بي سي"، من بطولة تيم حسن ، صلاح عبد الله ، صفاء الطوخي ، روجينا ، سهر الصايغ ، وغيرهم.

الحلقة هنـــا

تدور أحداث المسلسل في أواخر سبعينيات القرن العشرين، حيث نجد عائلة الحاج نعمان تاجر الموبيليا والذي لديه ابن وحيد والذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات، وعندما تحمل لا يعترف بحملها منه ويطردها، فتنتقل للعيش بإحدى قرى دمياط.

وتمر السنوات وتنتقل الزوجة إلى محافظة أخرى تعيش فيها مع ابنها، الذي يكبر في النصف الثاني من الأحداث ويصبح شابا "وهو الدور الآخر الذي يجسده تيم" في تلك الأثناء يتوفى الزوج.

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ويقرر الابن الظهور من جديد في حياة العائلة ليطالب بحقه في الميراث من الجد "صلاح عبد الله" ويضطر لعمل تحليل DNA لتتأكد العائلة من صدق كلامه.

وعرض الجزء الثاني من المسلسل عام 2018 في نفس القناة، وتدور أحداثه حول انتقال الأحداث لفترة خمسة وعشرين سنة حيث يتوفى خالد ابن الحاج نعمان.

ويظهر في الجزء الثاني ابن نعمان الذي أنجبه من زوجته فوزية والتي رفض الاعتراف به، فنجده يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته التي ظلمت على يد أباه.