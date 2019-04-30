شاهد: صور عن شهر رمضان 2019

اقترب شهر رمضان المبارك، والكل في البيوت قد رفع درجات الاستعداد له إلى أقصاها، فنجد الأسواق مكتظة بالمشترين الذين يتهيأون لرمضان بأصناف الطعام والشراب، عدا عن عن الصور الجميلة التي سنوردها لكم اليوم.

وكان لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له استعداد من نوع خاص بعيدًا عن الطعام والشراب، بل كان استعدادًا روحيًا لتهيئة قلوبهم لنفحات شهر رمضان.

فكان الصحابة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان، يقول معلى بن الفضل: «كان الصحابة يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم»،

وقال يحيى بن أبي كثير: «كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا»، فيدعون الله أن يبلغهم رمضان على خير في دينهم وأبدانهم، ويدعوه أن يعينهم على طاعته فيه، ويدعوه أن يتقبل منهم أعمالهم.