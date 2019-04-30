إعلان أسماء حكّام القسم الدولي بمهرجان وارش السينمائي التاسع

كشفت إدارة مهرجان «وارش» السينمائي الدولي بنسخته التاسعة عن أسماء الحكام المنتخبين لتقييم أفلام القسم الدولي من المهرجان، من ضمن – سيرغي دوفرتسوي، مارينا توروبيغينا، مهرداد اسكويي، في حين تتألف لجنة اختيار الأفلام من بهمن أغايي، الهه نوبخت ومجيد موثقي.

وطبقا لما ذكرته العلاقات العامة للمهرجان المزمع عقده في مدينة مازندران (شمال ايران)، تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم في القسم الدولي للمهرجان لتقييم الأعمال المشاركة في الدورة القادمة.

وحسب ما ورد وكالة "سوا"، فيما يلي بيوغرافي موجز عن الحكّام المذكورين آنفاً:

سيرغي دوفرتسوي

مخرج سينمائي كازاخستاني من مواليد 1962، وهو مخرج فيلم الدراما «آيكا» الذي رُشّح لنيل جائزة النخلة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في عام 2018، وحصدت ممثلة الفيلم على جائزة النخلة من المهرجان ذاته. وعاد سيرغي في العام 2008 لينال جائزة نوعية من مهرجان كان السينمائي عن فيلمه «تولبان».

يشار الى أن دوفرتسوي درس في الكلية الأوكرانية للملاحة الجوية ومدرسة موسكو السينمائية.

مارینا تروبیغینا

أحد أبرز المنظّمين لمهرجان موسكو السينمائي الدولي و معهد غيراسيموف للسينما (VGIK) كما أنها تدرّس في المدرسة السينمائية الروسية وعضوة في المنظمة الدولية لمدارس الأفلام والتلفزيون (CILECT)، ولهذا العام تم اختيار تروبیغینا لتكون أحد حكام القسم الدولي لمهرجان وارش السينمائي في ايران.

مهرداد اسکویی

مخرج ايراني من مواليد 1969م، حائز على شهادة الاخراج السينمائي، شاركت أفلامه في العديد من المهرجانات الدولية المعتبرة وحصد منها العديد من الجوائز.

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في العام 2010، حاز هذا المخرج على لقب الوجه الثقافي للعام من قبل مؤسسة «برنس کلاوس» الهولندية، كما نال لقب أفضل مخرج أفلام وثائقية للعام 2016 من مهرجان «تروفالس» الامريكي. كما يشغل منصب سفير الأمم المتحدة في قسمه الثقافي الإنساني (UCHA)

بهمن آقايي

من مواليد 1960م، وأول مدير لمهرجان الشباب السينمائي الايراني. وشغل هذا الفنان مناصب فنية عديدة منها - وكيل الشؤون الثقافية والدولية بجمعية سينما الشباب الإيرانية كما شارك بلجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان يونيكا السويدي، وكان عضوا في مجلس السياسات والتخطيط للتجارة والمهرجانات بايران، مدير الشؤون الدولية في مهرجان الفيلم الأخضر الدولي بنسخته الخامسة في إيران.

مجيد موثقي

من مواليد 1977م، حائز على شهادة من جامعة الفن والعمارة بايران. تلقّى فنون السينما من 2003 إلى 2009 في معهد غيراسيموف الروسي للسينما (VGIK)، وقد عقد العديد من ورش العمل حول السينما والمسرح في إيران وبلدان أخرى، وهو عضو في الرابطة الدولية لنقاد السينما والمسرح والرابطة الإيرانية لصناعة الأفلام، ويعمل حاليا في جامعة ETH في زيوريخ بسويسرا، في قطاع الخدمات الإعلامية.

الهه نوبخت

من مواليد 1987م ، تعدّ من أكبر موزعي ومنتجي السينما الإيرانية على الساحة الدولية.

حازت على الماجستير في إدارة الأعمال الدولية، ومديرة تنفيذية لشركة ELI IMAGE ، وتم عرض آخر أفلامها الوثائقية تحت عنوان «دلبند» (المحبوب) في مهرجان برلين السينمائي الدولي السابع والستين (2019). نوبخت عضو في لجنة تحكيم المهرجان الدولي لسينما المرأة في بيروت عام 2019، وكانت عضوة في لجنة تحكيم مهرجان «فيفوج» الدولي بسويسرا بنسخته الـ13 في عام 2018، كما كانت مديرة لجنة التحكيم وإدارة الضيوف الأجانب بخمس دورات في مهرجان فجر السينمائي.

وتنطلق أعمال النسخة التاسعة من مهرجان «وارش» السينمائي الدولي بإدارة «مهدي قربانبور» من 29 نيسان/ أبريل حتى 3 أيار/مايو 2019، بمدينة رامسر بمحافظة مازندران (شمال ايران).