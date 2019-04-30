فيديو: تسريب مشاهد نارية في مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر

تصدرت أخبار مسلسل "باب الحارة" اهتمام عشاق الدراما الرمضانية التلفزيونية، حيث انطلق منذ مدة صناع العمل الشهير في تصوير الجزء العاشر منه مع إحداث تغييرات كبيرة على مضمونه وأبطاله.

وحقق "باب الحارة" منذ انطلاقه في العام 2006 أعلى نسبة مشاهدة، حيث اعتبر السلسلة الدرامية العربية الأطول على الإطلاق لكنه مر بزلات كثيرة وأخطاء عديدة في الأجزاء الأخيرة. منه.

وفي الجزء الجديد من المسلسل تبرز شخصيات جديدة وتتنوع المهن لسكان الحارة، وتتواصل حكايات الحب والحرب والتعلق بالحارة والدفاع عنها.

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وسيشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة ممثلين مختلفين عن الأبطال المعروفين، ومنهم نظلي الرواس، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ونجاح سفكوني، وفاتح سلمان، وآخرين.

ووفقا لخبراء في القانون فان شركة "قبنض" لا يمكنها أن تعنون عملها باسم "باب الحارة"، لأنّ الاسم محميّ تجاريًّا في العالم لصالح المنتج بسام الملا الذي راسل المحطات الفضائية وحذرها من التبعات القانونية التي قد تتحملها من شراء عرضه بنفس إسمه السابق.

وأفادت مصادر اعلامية بأن شركة "قبنض" عملت على تسمية العمل باسم جديد وهو "حارة الصالحية"، وهي المكان الذي ستدور فيه أحداث العمل بعد دمار حارة الضبع .