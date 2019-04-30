إدخال رقم البطاقة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار اليوم

أعلن معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل، عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، من خلال الكشف عن البطاقات الرابحة وأسماء حامليها، بحسب الموقع الرسمي، مع العلم أن أرقام البطاقات الرابحة مدرجة في الصورة أدناه.

وبدأ افي تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بينما صدرت النتائج تمام الساعة الخامسة مساء، على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ويعتبر السحب على بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي هو الاصدار 45، وتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة على قناة الفضائية السورية، كما حضر الحفل عدد كبير من الفنانيين السوريين.

وجرت العادة أن يحضر عملية السحب نخبة من النجوم السوريين ورجال أعمال أصحاب نفوذ في القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى شريحة واسعة من المشتركين.