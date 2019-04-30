سينيرجي تنشر صور جديدة من مسلسل زلزال قبل عرضه في رمضان 2019

فاجأت شركة سينيرجي المنتجة لمسلسل زلزال للنجم محمد رمضان جمهورها، ونشرت عددًا من الصور الجديدة من المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بشكل حصري على شاشة DMC، وذلك في الإطار التشويقي الذي تنتهجه الشركة للترويج لأعمالها الدرامية.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

ويشارُ إلى أنّ النجم محمد رمضان وأبطال العمل يواصلون التصوير على قدمٍ وساق وبشكل مكثف لإنهاء أكبر عدد من الحلقات خلال الأيام المقبلة، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يذكر أنّ مسلسل "زلزال"، هو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.