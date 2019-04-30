وفاة مرشحة للقب ملكة جمال فرنسا

لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، حتفها بعد تعرّضها لحادث دهس جرار لها، أثناء ركوبها الدراجة على الطريق الريفي في منطقة لوار.

الفتاة مورغان رولاند البالغة من العمر ٢٢ عامًا، والتي فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لوار للعام ٢٠١٧، توفيت على الفور، عندما انحرفت عن الطريق لتتجنب الاصطدام بإحدى السيارات فتجاوزها الجرار وقام بدهسها.

ووفقًا للتقارير الواردة عن وسائل الإعلام المحلية، فإن جسد الفتاة أصبح أسفل العجلات، عندما علقت دراجتها بين الجرار ومقطورة كانت مسحوبة بواسطة الجرار.

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ونقلت المرشحة للقب ملكة جمال فرنسا إلى المستشفى فور وقوع الحادث، إلا أنه تم إعلان وفاتها فور وصولها.

وكانت رولاند تتجول مع صديق لها عندما فاجأتها سيارة على جانب الطريق الذي كانا فيه فانحرفا لتجنب الاصطدام بها، وفي اللحظة نفسها قام الجرار بدهس رولاند، ولم يصب كل من سائق الجرار وصديقها بأي جروح، ولكنهما ظلا في حالة رعب وصدمة جرّاء الحادث، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وتقدمت سيلفي تيلييه، المدير العام لمسابقة ملكة جمال فرنسا بواجب العزاء في الضحية الشابة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قالت: ”عندما يسرق القدر حياة امرأة شابة تبلغ من العمر ٢٢ عامًا، فنحن لا يسعنا سوى أن نشعر بالأسى والحزن حيال ذلك“.