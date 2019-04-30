مشاهدة مسلسل عشاق رغم الطلاق الحلقة 23 شاهد نت - حقائق مثيرة

حاز مسلسل عشاق رغم الطلاق على اهتمام الجمهور الخليجي بعد عرضه على قناة "ام بي سي"، وتزامنًا مع اقتراب الحلقة الأخيرة من العمل الاكثر شهرة في السنوات الأخيرة.

الحلقة هنـــا

وتدور أحداث وتفاصيل الحلقة 19 حول صراع "فيصل" مع والدته بسبب رغبته الزواج من "نادية" والتي ترفضها والدته وتريده الزواج من "ريم"، ويحاول التوفيق بين حبه لنادية وحرصه على عدم اغضاب والدته بعد وقوعه في هذا المأزق.

من جهته، يعيش "فواز" في حالة نفسية بعد طلاقه من "آمال"، بالإضافة إلى عرض المسلسل لأحداث أخرى لأبطال العمل، حيث يسلط الضوء على قصص واقعية للمشاكل التي تعاني منها المرأة والأسرة من زيجات وطلاق وما بها من خلافات بسبب الغيرة والشك.

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ويركز مسلسل عشاق رغم الطلاق على الخلافات الأسرية في أجواء اجتماعية ورومانسية وهو من بطولة نور الكويتية وصابرين بو رشيد وعبدالله بهمن وانتصار الشراح وغيرهم.

ويعرض المسلسل على قناة "ام بي سي" وتطبيق "شاهد" يومياً في الساعة السادسة بتوقيت السعودية ويعاد في الثانية صباحاً بتوقيت السعودية.