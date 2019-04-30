البطاقات الرابحة: سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اليوم الثلاثاء

تابعوا معنا اليوم نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، والتي تم الاعلان عنها مساء الثلاثاء، حيث تشرف على فعالية السحب جهات حكومية وقطاع خاص.

وأقيم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة بالملغ المحدد هي البطاقة التي تقف عندها الدولايب.

وأعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS، حيث يتم إرسال المسج عبر الجوال للمشتركين:

Advertisements

بالنسبة لمشتركي سيريتل و إم تي إن من خلال رسالة قصيرة من الهاتف النقال على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة 5 ليرات سورية فقط شاملة الضريبة.

يذكر أن معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وهو معرض دولي يتم إقامته في دمشق بشكل دوري سنويًا، وتشارك في دوراته عدد من الدول من جميع أنحاء العالم فضلًا عن الشركات السورية المحلية.