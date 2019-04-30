رابط نظام نور الجديد بالسجل 1440 لاستخراج شهادات الطلاب الآن

أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور الجديد بالسجل 1440 اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019م، حيث أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ “مبارك العصيمي”، وقد قدمت الوزارة تهنئتها لكافة الطلاب والطالبات الناجحين بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، ويتيح نظام نور بالهوية الوطنية الجديد noor results إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني بالمدارس التي أنهت رصد درجات اختبارات نهاية العام الدراسي.

وفي ظل بحث الكثيرين من مستخدمي نظام نور 1440 المركزي عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط لولي الأمر والطلاب والطالبات أو نظام نور بالسجل الجديد المركزي، فقد قمنا بتوفيره عبر موقع نجوم مصرية، حيث قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط استعلام النتائج بالسجل المدني لحين الانتهاء من إدخال درجات الفصل الدراسي الثاني 1440، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم الحصول على رابط نظام نور برقم الهوية الجديد من أجل دخول النظام المركزي لاستخراج نتائج الطلاب نظام نور 1440.

نظام نور الجديد بالسجل 1440

تم إطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني عبر موقع نور لنتائج الطلاب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، حيث يُمكن الإطلاع الآن على شهادات الطلاب والطالبات عن طريق الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب “إشعار درجات الفصل noor results” باتباع الرابط المباشر الرسمي المرفق، ويرجع سبب إطلاق نظام نور الجديد بالهوية لتخفيف الضغط على النظام الرئيسي وتيسير الحصول على النتائج، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات السامية الآمرة برفع كفاءة التعليم وزيادة فعاليتها ونقلها من البيئة التقليدية البيئة الرقمية التي تعتمد على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عبر نظام نور الجديد الموحد.

وقد حرص نظام نور المركزي خلال الفترة الأخيرة علي تحديث النظام وإحداث تغييرات من شأنها إتاحة عناصر جديدة بالنظام لم تكن موجودة في السابق، من أجل التيسير علي مستخدمي موقع نور الإلكتروني من منسوبي العملية التعليمية علي مختلف درجاتهم ووظائفهم بالمملكة، وعند النظر إلي نظام نور الجديد بالسجل المدني نجد أن النظام يقوم بتوزيع مهام تعليمية علي كل فرد من الأفراد المستخدمين ممن لهم حق الولوج للنظام، حيث نجد أن مدراء المدارس لهم مهام منوطة بهم، وكذلك المعلمين والطلاب والإداريين، فكلٍ منهم له دوره الخاص به.

ويشتمل نظام نور بالهوية على كافة المدارس التي تُشرف عليها وزارة التعليم السعودية، فهو يعمل على خلق التكامل والترابط مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، واستخراج التقارير المرحلية والختامية بشكل لحظي، إلى جانب تمكين أجهزة الوزارة المختلفة ومسؤوليها من متابعة العملية التعليمية والتربوية على حدٍ سواء، ويُمكن الدخول إلى نظام نور بالسجل الجديد من أي مكان وفي أي زمان عن طريق الإنترنت من خلال اتباع الروابط الرسمية التالية:

تحديث هام: تم تفعيل رابط نظام نور بالسجل الجديد الآن.

Advertisements

رابط نظام نور برقم الهوية (جديد). رابط نظام نور المركزي.

مواعيد اختبارات الطلاب الراسبين والغائبين 1440

تم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية للطلاب الراسبين والغائبين عن اختبارات نهاية العام الدراسي للعام الجاري 1439-1440هـ، وقد جاءت المواعيد وفقاً للتالي:

1 الطلاب الغائبون بعذر “نظام المقررات” بعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو خلال الأسبوعين الأوليين من بداية العام الدراسي القادم بمشيئة الله تعالى. 2 الغائبون بدون عذر والراسبون “نظام المقررات” يتم تخييرهم بين إعادة دراسة المادة أو حملها مع مراعاة قواعد الحمل من 45 من دليل التعليم الثانوي نظام المقررات (يجري اختبار الحمل قبل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل). 3 الراسبون في مقرر أو مقررين من طلاب المستوى الأخير “الخريجون” نظام المقررات يتم السماح لهم بإعادة الاختبار في هذين المقررين بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1440. 4 الغائبون بعذر أو بدون عذر والراسبون في المستويين الرابع والسادس وطلاب الصف الثالث المتعثرين في المستويات السابقة. في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني عند عدم كفاية فترة اختبارات الدور الثاني لمواد التعثر المتبقية “لطلاب الصف الثالث” تقدم اختبارات التعثر قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين. 5 المنتسبون جزئياً يتم اختبار التعثر للمستويين الرابع والسادس مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” وبقية مواد التعثر في موعد اختبارات الدور الثاني للفصل الثاني.

تبدأ اختبارات الدور الثاني لعام 1440هـ يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ وتنتهي يوم الأحد 7 رمضان 1440هـ، ويتم استعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440 عبر موقع نظام نور الجديد بالسجل 1440.

نظام نور برقم السجل المدني

يُعد نظام نور المركزي هو أحد أهم المواقع الإلكترونية بالمملكة، بل يعد نظام نور للشهادات أهم موقع تعليمي إلكتروني بها، ويرجع الهدف من تأسيس نظام نور التعليمي الشامل لكافة الخدمات التعليمية السعودية إلى تقديم خدمات التعليم إلكترونياً لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم بمدارس التعليم العام، وتوفير التقارير لصناع القرار بالكيفية المرغوبة، ومن يرغب في استعلام نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1440 واستخراج شهادات الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس التي أنهت رصد درجات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع نظام نور الجديد بالسجل المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً: