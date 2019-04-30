شاهد: رند الحنين في موقف محرج

نشرت الفنانة العراقية رند الحنين، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها ارفقتها بـ تعليق مثير للجدل، حيث قال "ناس تخدم وناس تقدف، كل واحد خدمته سبحان الله على كل حال الله يهدي العقول المريضة واللي تصدق هاد الناس المعفنة".

وأضافت الفنانة الحنين: "نعيش في عصر التفاهة والانحطاط الأخلاقي" وحققت أكثر من 43 ألف إعجاب إلا أنها منعت خاصية التعليقات.

وجاء هذا الهجوم على إثر انتشار مقطع فيديو عنوانه "رند الحنين" وظهرت فيه فتاة تشبه نجمة "ستار أكاديمي" السابقة والقصص التي رافقتها خلال فترة الشهرة.

يشار إلى الفنانة رند الحنين انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل" الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما العربية.