السعودية: حقيقة وفاة شقيق الفنان راشد الشمراني

كشفت مصادر مقربة، يوم الثلاثاء، عن حقيقة خبر وفاة شقيق الفنان السعودي راشد الشمراني.

وأكدت المصادر وفاة شقيق راشد الشمري الفنان والممثل والمخرج في المملكة العربية السعودية. دون توضيح السبب.

وكتب فايز المالكي عبر (تويتر): كل العزاء والمواساة للصديق والأخ الدكتور راشد الشمراني في وفاة اخوه محمد قبل قليل . اسال الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

راشد الشمراني، لد في عنيزة، وبحكم أن والده كان عسكرياً فقد تنقل ما بين عنيزة، تبوك، الطائف، الخرج، الرياض، وأخيراً قرية باشوت في سبت العلايا، بدايته مع المجال الفني حينما كان طالب في متوسطة السيح بمحافظة الخرج وأدى مونولوج عن أضرار التدخين, وبعدها خاض تجربة البطولة حينما كان طالباً في الثالث متوسط في متوسطة الأبناء بمدينة تبوك, بعدها انتقل إلي الرياض ليدرس في جامعة الملك سعود وتعرف على العديد من الممثلين منهم الممثل بكر الشدي.