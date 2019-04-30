عاجل.. “التعليم” إطلاق رابط نظام نور الجديد بالسجل 1440 لاستخراج شهادات الطلاب الآن

أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور الجديد بالسجل 1440 اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019م، حيث أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ “مبارك العصيمي”، وقد قدمت الوزارة تهنئتها لكافة الطلاب والطالبات الناجحين بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، ويتيح نظام نور بالهوية الوطنية الجديد noor results إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني بالمدارس التي أنهت رصد درجات اختبارات نهاية العام الدراسي.

وفي ظل بحث الكثيرين من مستخدمي نظام نور 1440 المركزي عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط لولي الأمر والطلاب والطالبات أو نظام نور بالسجل الجديد المركزي، فقد قمنا بتوفيره عبر موقع نجوم مصرية، حيث قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط استعلام النتائج بالسجل المدني لحين الانتهاء من إدخال درجات الفصل الدراسي الثاني 1440، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم الحصول على رابط نظام نور برقم الهوية الجديد من أجل دخول النظام المركزي لاستخراج نتائج الطلاب نظام نور 1440.

نظام نور الجديد بالسجل 1440

تم إطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني عبر موقع نور لنتائج الطلاب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، حيث يُمكن الإطلاع الآن على شهادات الطلاب والطالبات عن طريق الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب “إشعار درجات الفصل noor results” باتباع الرابط المباشر الرسمي المرفق، ويرجع سبب إطلاق نظام نور الجديد بالهوية لتخفيف الضغط على النظام الرئيسي وتيسير الحصول على النتائج، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات السامية الآمرة برفع كفاءة التعليم وزيادة فعاليتها ونقلها من البيئة التقليدية البيئة الرقمية التي تعتمد على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني عبر نظام نور الجديد الموحد.

وقد حرص نظام نور المركزي خلال الفترة الأخيرة علي تحديث النظام وإحداث تغييرات من شأنها إتاحة عناصر جديدة بالنظام لم تكن موجودة في السابق، من أجل التيسير علي مستخدمي موقع نور الإلكتروني من منسوبي العملية التعليمية علي مختلف درجاتهم ووظائفهم بالمملكة، وعند النظر إلي نظام نور الجديد بالسجل المدني نجد أن النظام يقوم بتوزيع مهام تعليمية علي كل فرد من الأفراد المستخدمين ممن لهم حق الولوج للنظام، حيث نجد أن مدراء المدارس لهم مهام منوطة بهم، وكذلك المعلمين والطلاب والإداريين، فكلٍ منهم له دوره الخاص به.

ويشتمل نظام نور بالهوية على كافة المدارس التي تُشرف عليها وزارة التعليم السعودية، فهو يعمل على خلق التكامل والترابط مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، واستخراج التقارير المرحلية والختامية بشكل لحظي، إلى جانب تمكين أجهزة الوزارة المختلفة ومسؤوليها من متابعة العملية التعليمية والتربوية على حدٍ سواء، ويُمكن الدخول إلى نظام نور بالسجل الجديد من أي مكان وفي أي زمان عن طريق الإنترنت من خلال اتباع الروابط الرسمية التالية:

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تحديث هام: تم تفعيل رابط نظام نور بالسجل الجديد الآن.

رابط نظام نور برقم الهوية (جديد). رابط نظام نور المركزي.

نظام نور برقم السجل المدني

يُعد نظام نور المركزي هو أحد أهم المواقع الإلكترونية بالمملكة، بل يعد نظام نور للشهادات أهم موقع تعليمي إلكتروني بها، ويرجع الهدف من تأسيس نظام نور التعليمي الشامل لكافة الخدمات التعليمية السعودية إلى تقديم خدمات التعليم إلكترونياً لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم بمدارس التعليم العام، وتوفير التقارير لصناع القرار بالكيفية المرغوبة، ومن يرغب في استعلام نتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1440 واستخراج شهادات الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس التي أنهت رصد درجات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع نظام نور الجديد بالسجل المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

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