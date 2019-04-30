نظام نور لشهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية| noor results 1440

في ظل ازدياد عمليات البحث من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لنتائج الطلاب noor results 1440 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ، فنود إخباركم بأنه قد تم تعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي Eduwave من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ولن يتم تفعيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية 1440 الفصل الثاني إلا بعد أن يتم الانتهاء من إدخال درجات الطلاب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 21 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 16 شعبان 1440هـ، وتستمر اختبارات نهاية العام الدراسي لتنتهي في تاريخ 25 شعبان 1440هـ، وسيتم إطلاق نتائج نظام نور بالهوية noor results 1440 بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بالاختبارات واستخراج النتائج، حيث سيتم إغلاق درجات الطلاب بالمرحلة المتوسطة بدايةً من 24 حتى 27 شعبان 1440هـ، بينما سيتم إغلاق درجات الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية اعتباراً من تاريخ 26 إلى 27 شعبان 1440هـ.

نظام نور لنتائج الطلاب noor results 1440

تم إنشاء نظام نور برقم الهوية الوطنية لمساندة برنامج نور المركزي الرئيسي في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث كان نظام نور المركزي يتوقف في هذه الفترة نظراً لزيادة الضغط عليه من قبل المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم، مما أدى إلى تذمر المستخدمين للنظام، وهنا جاءت استجابة وزارة التعليم السعودية سريعة ومناسبة لاحتياجات أولياء الأمور والطلاب، حيث أطلقت الوزارة موقع نظام نور بالهوية الوطنية لنتائج الطلاب، ليتم الاستعلام من خلاله عن درجات الطلاب واستخراج شهادات الطلاب والطالبات من خلاله.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن تأثر نظام نور 1440 وبطء بعض الخدمات التعليمية التي يقدمها لمستخدميه نتيجة للإقبال الكبير على خدماته التعليمية عبر noor results 1440 من جانب المستخدمين، وذلك لتزامن تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي وفي مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل ومتابعة أعمال حركة النقل الداخلي، بالإضافة إلى إدخال درجات طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني، ووفقاً لإحصائية الوزارة، فقد استقبل النظام في وقت الذروة ما يزيد عن 400 ألف طلب في الثانية الواحدة، وقد فعلت الوزارة إطار الاستجابة للمخاطر واستمرارية الأعمال لزيادة الطاقة الاستيعابية لما يتناسب مع الإقبال.

وكان يتم إطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية في أوقات الاستعلام عن النتائج فقط بعد انتهاء الاختبارات (الفصل الدراسي الأول، الفصل الدراسي الثاني)، حيث يتم استعلام ولي الأمر عن نتائج أبنائه عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني ورمز التحقق فقط عبر نظام نور للنتائج noor results 1440 من أجل استعلام عن النتائج المركزي، وقد تطور الأمر شيئاً فشيئاً ليصبح موقع نظام نور بالسجل المدني فقط “إشعار درجات الفصل” متاحاً طوال العام الدراسي لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440هـ.

رابط نظام نور برقم الهوية 1440 الفصل الثاني

تم تعطيل وإيقاف خدمات نظام نور برقم الهوية 1440 فقط من جانب وزارة التعليم السعودية لحين الانتهاء من إدخال درجات الطلاب بالمرحلتين “المتوسطة، الثانوية”، والموقع المتاح في الوقت الحالي هو موقع نظام نور المركزي الذي يتم الولوج إليه عن طريق إدخال بيانات المستخدم الشخصية (اسم المستخدم، كلمة المرور)، وسوف تقوم الوزارة بإعادة تفعيل رابط نظام نور بالهوية الجديد noor results 1440 فور الانتهاء من إدخال درجات الطلاب 1440، وسيتم توفير الرابط مباشرةً بمشيئة الله تعالى فور إطلاقه عبر موقع نجوم مصرية.

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ملاحظة: في حال اتباع رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية الرسمي المرفق سيتم تحويلك لنظام نور المركزي الرئيسي الذي يتطلب إدخال بياناتك من أجل استعلام النتائج، وعند عودة نظام نور بالهوية الجديد سيتم الدخول إليه تلقائياً لاستخراج شهادات الطلاب، وإليكم الروابط الرسمية من خلال التالي:

ملاحظة هامة: تم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية الآن.

نظام نور المركزي. نظام نور برقم الهوية.

تحديث 30 أبريل 2019: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم “مبارك العصيمي الآن عن إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الجديد 1440 noor results، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت رصد الدرجات في نظام نور الجديد.

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