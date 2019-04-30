تراند اليوم : فيديو تسريب 50 فيلما جنسيا جديدا لـ خالد يوسف مع فنانات مصريات

تقدم المحامي المصري أسامة عبده زهران ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد المخرج والبرلماني خالد يوسف، وأرفق معه تسريب 50 فيديو فاضحا للمخرج مع 200 فنانة وفتاة، مشيرا إلى أن المخرج المعروف يستغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويمارس الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات جنس جماعي.

وقرر قاضي المعارضات، الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وقامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

