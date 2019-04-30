تراند اليوم : الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تكشف عن تعرّضها للخيانة!

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن تعرضها للخيانة من قبل أحد أزواجها السابقين، مؤكدة أنها خرجت من هذه التجربة “بانتصار”.

وذكرت “ياسمين” خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة “النهار”، أنها اكتشفت خيانة زوجها لها، من خلال مكالمات تليفونية وأقوال الشهود.

وقالت إنها استقبلت مكالمة هاتفية من المرأة، التي خانها زوجها معها، مضيفة: “هي أقل من أن ألتفت إليها.. أقل شكلًا وعقلًا”.

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وتابعت: “كنت متصورة لو اتخانت همشي، ساعتها حبيت أثبت نفسي مرحليًا، وإني قادرة على الاحتفاظ بالرجل، وإنه نادم”.

واستكملت: “استمريت معاه 3 شهور.. لن أتركه بسبب امرأة.. هو حاول يكفر ذنبه بكل الطرق والاعتذارات.. فضلت أمثل أني سامحته وبقيت معه إلى أن شعرت بنشوة الانتصار ثم انفصلت عنه”.

وكانت ياسمين الخطيب، كشفت قبل أسابيع عدة عن زواجها من المخرج خالد يوسف وطلاقهما قبل فترة، وهو ما نفاه الأخير، لكنها ردت بنشر صور تجمعهما معًا.