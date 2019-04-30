شرطة المشاهير تنتهي بوفاة راغد قيس

واجهت الساحة الفنية العربية خبر وفاة راغد قيس والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم شرطة المشاهير بعد تعرضه لأزمة صحية، وعرف راغد بانتقاداته الواسعة للنجوم إلا أن الجميع شعر بصدمة الخبر.

ونعى عدد كبير من مشاهير تويتر وتحديداً من لبنان وسوريا الشاب راغد قيس بل أن بعض نجوم السوشيال ميديا، لم يلتقوه من قبل، إلا أنهم نعوه أيضاً، وأثنوا عليه.

النجمة أصالة نعت راغد قيس قائلة:" الله يرحم الشب الّلي كتير ضحّكنا، ونسينا معه أوقات كتيرة كانت صعبه ومُملّه، الله يرحم راغد صاحب صفحة (شرطة المشاهير ) ويصبّر أهله وحبايبه على فاجعة غيابه".





Advertisements

أما النجم تيم الحسن فنشر صورته وعلق عليها قائلا "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله .. راغد قيس".





وقالت وفاء الكيلاني:" خبر محزن وأكثر من صادم ياريت يكون مش حقيقى .. وفاة راغد قيس .. عمري ماشفتك بس كنت بحس انك انسان قلبك طيب رغم لسانك اللاذع .. الله يرحمك .. ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة ويصبر أهلك يارب .. ياريت كل الناس تترحم عليه اللي بيحبوه و اللى زعلانه منه .. الدنيا ماتستاهلش .. البقاء لله وحده"، بحسب "اليوم السابع".



