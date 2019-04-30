هل تنتهي ملحمة صراع العروش بقتل سيرسي؟

انتهت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل الدراما الأمريكي الأكثر متابعة Game Of Thrones بقتل ملك الليل على يد آريا ستارك، كما تساءل المتابعون عن تنبؤات الساحرة الحمراء بمقتل سيرسي لانيستر في حلقات الموسم الأولى.

وضمن أحداث الحلقة اخبرت الساحرة الحمراء آريا ستارك قامت بقتل أصحاب العيون البنية، الزرقاء، والخضراء كما قالت لها في إحدى حلقات المسلسل الأولى عندما تقابلوا لأول مرة، وصحت النظرية، حيث أن "آريا" قتلت "والدر فري"، صاحب العيون البنية، وقتلت "ملك الليل" صاحب العيون الزرقاء، وتتبقى العيون الخضراء.

وجاء ذلك بعد أن شعرت آريا بالاستسلام بعد موت بريك دوندوريان الذى حارب بقوة دفاعاً عنها أمام جيش الموتى، ولذلك حفزتها ميليساندر بسؤالها عن الموت، لترد عليها آريا أنه ليس اليوم، كما عودها مدربها سيريو فوريل في أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل الذى علمها فنون القتال واستخدام السيف.

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وكما كشف التيزر الذي طرح للحلقة الرابعة من المسلسل، والتي ستعرض الأسبوع المقبل فجر الإثنين، أنهم يستعدون لخوض حرب جديدة ضد سيرسى لانيستر، بالإضافة إلى أن اسمها متواجد على قائمة آريا للقتل.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه في عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز، بحسب " اليوم السابع".